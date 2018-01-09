Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

09:30, 9 січня 2018
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Сьогодні, 9 січня, у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

Сьогодні в Києві без опадів, температура до -3°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"9 січня на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 січня в Україні без опадів, на півдні до +5°.

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