У Китаї через сильні опади загинули більше 20 осіб

Понад 2,3 млн осіб постраждали.

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У центральних і східних регіонах Китаю через сильні опади загинула 21 людина, понад 2,3 млн постраждали.

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Багато провінцій з 2 січня двічі накрили сильні опади у вигляді дощу або снігу, повідомляє Xinhua з посиланням на Канцелярію Державного комітету з мінімізації збитків від стихійних лих.

Так, у провінції Аньхой жертвами негоди стали 18 осіб, у провінціях Цзянсу, Хенань і Хубей - по одній. У постраждалих районах евакуювали понад 3700 людей, зруйновано більше 700 житлових приміщень, близько 2800 житлових приміщень отримали пошкодження різного ступеня.

Також через негоду постраждали 233,1 тис. га сільськогосподарських угідь, урожай на 8,1 тис. га повністю знищений.

Нагадаємо, через сильний снігопад частина Бішкеку (Киргизстан) залишилася без світла, а непрацюючі світлофори призвели до великих заторів.