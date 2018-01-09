Південні штати Австралії охопили пожежі

Вогонь вже наблизився до Мельбурну.

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Природні пожежі вирують у трьох південних австралійських штатах, загрожуючи життю людей.

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Вогонь, який не вдається взяти під контроль, вже наблизився до Мельбурну, повідомляє Euronews.

У населеному пункті Каррем Даунс евакуювали місцевих жителів. Їх розмістили на території торгового центру, а на допомогу місцевим пожежникам були направлені два спеціальних вертольота.

Через спеку та сильний вітер пожежа поширюється дуже швидко. Зафіксовано понад 50 вогнищ загоряння. У штатах Вікторія та Південна Австралія вогнем знищено сотні будівель, полум'я блокує дороги та близько 30 людей звернулися за допомогою до лікарні через отруєння димом.

Нагадаємо, щонайменше 40 осіб загинули в результаті лісових пожеж в Португалії та Іспанії.