Жертвами тропічного циклону "Ава" на Мадагаскарі стали 29 осіб

Від удару стихії постраждали понад 80 тис. осіб.

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Через тропічний циклон "Ава" на Мадагаскарі загинули 29 людей, ще 22 зникли безвісти.

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"Ава" накрив східну прибережну провінцію Туамасіна і досяг південно-східних районів Мадагаскару 5 січня, передає Сіньхуа з посиланням на Національний департамент ризиків та надзвичайних ситуацій.

Через стихію евакуювали 17 тис. осіб, загалом від удару стихії постраждали понад 80 тис. осіб.

Нагадаємо, через "метеорологічну бомбу", яка накрила східне узбережжя США, без електрики залишилися майже 50 тисяч осіб.