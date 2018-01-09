Жертвами тропічного циклону "Ава" на Мадагаскарі стали 29 осіб
Від удару стихії постраждали понад 80 тис. осіб.
Через тропічний циклон "Ава" на Мадагаскарі загинули 29 людей, ще 22 зникли безвісти.
Сильні снігопади порушили рух транспорту в багатьох регіонах Китаю
"Ава" накрив східну прибережну провінцію Туамасіна і досяг південно-східних районів Мадагаскару 5 січня, передає Сіньхуа з посиланням на Національний департамент ризиків та надзвичайних ситуацій.
Через стихію евакуювали 17 тис. осіб, загалом від удару стихії постраждали понад 80 тис. осіб.
Нагадаємо, через "метеорологічну бомбу", яка накрила східне узбережжя США, без електрики залишилися майже 50 тисяч осіб.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +10°
-
Дніпро+22°... +9°
-
Донецьк+20°... +5°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запоріжжя+22°... +10°
-
Івано-Франківськ+27°... +11°
-
Київ+22°... +11°
-
Кіровоград+22°... +8°
-
Луганськ+19°... +6°
-
Луцьк+26°... +12°
-
Львів+27°... +15°
-
Миколаїв+25°... +10°
-
Одеса+28°... +12°
-
Полтава+20°... +10°
-
Рівне+26°... +12°
-
Сімферополь+25°... +9°
-
Суми+18°... +8°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+18°... +9°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницький+25°... +13°
-
Черкаси+22°... +11°
-
Чернігів+21°... +9°
-
Чернівці+28°... +15°
Віргінія, США
+ 21 °
Похмуро, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 82 %
Тиск: 749 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів: 34 %
Схід: 05:45
Захід 20:29
Видимість: 2.4 км
Фаза місяця:
Стрічка новин