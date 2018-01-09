Франція та Німеччина готуються до повеней

13:42, 9 січня 2018
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Рівень води в Сені може досягти позначки в чотири метри.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У Франції та Німеччині готуються до можливих повеней, у той час як жителі Іспанії борються з наслідками потужних снігопадів.

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Рівень води в Сені (Франція) може досягти позначки в чотири метри. Влада Парижа була змушена перекрити деякі дороги і набережні, повідомляє Euronews.

У ряді департаментів регіону Іль-де-Франс зберігається "жовтий" рівень тривоги через можливі повені. Фахівці прогнозують, що ситуація стабілізується тільки у середині тижня.

В Іспанії місцеві жителі борються з наслідками потужних снігопадів, які накрили країну у вихідні. Найбільш складна ситуація складається в північних і центральних областях країни.

Рівень води в Рейні наблизився до 9-метрової позначки. Німецька влада призупинила рух суден між Дуйсбургом і Кобленцом.

У той же час жителі Угорщини насолоджуються теплою погодою. Місцями температура піднімалася до 17 градусів.

Нагадаємо, минулого тижня ураган "Елеанор" накрив майже всю північну Європу, без електроенергії залишилися десятки тисяч будинків.

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