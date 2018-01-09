Збиток від природних катастроф у США в 2017 оцінили в 306 млрд доларів

14:40, 9 січня 2018
1083

Загалом за 2017 рік США зіткнулися з 16 природними катастрофами.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У 2017 році природні катастрофи завдали шкоди США в розмірі 306 млрд доларів.

Сильні снігопади порушили рух транспорту в багатьох регіонах Китаю

Минулий рік запам'ятається для США повенями, ураганами, пожежами, посухою і заморозками, які забрали сотні життів, йдеться в звіті Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

Загалом за 2017 рік США зіткнулися з 16 природними катастрофами, які завдали збитків на 306 млрд доларів, що стало рекордом. З 1980 року збитки країни від великих стихійних лих перевищили 1,5 трлн доларів.

Серед найбільших катастроф виділяють урагани "Харві", "Марія" та "Ірма" і лісові пожежі, що охопили захід США.

Нагадаємо, через "метеорологічну бомбу", яка накрила східне узбережжя США, без електрики залишилися майже 50 тисяч осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)
У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку
Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні у перший день літа Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні у перший день літа

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Похмуро, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
82 %
749 мм
3.2 м/с
34 %
Стрічка новин