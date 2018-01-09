Збиток від природних катастроф у США в 2017 оцінили в 306 млрд доларів
Загалом за 2017 рік США зіткнулися з 16 природними катастрофами.
У 2017 році природні катастрофи завдали шкоди США в розмірі 306 млрд доларів.
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Минулий рік запам'ятається для США повенями, ураганами, пожежами, посухою і заморозками, які забрали сотні життів, йдеться в звіті Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).
Загалом за 2017 рік США зіткнулися з 16 природними катастрофами, які завдали збитків на 306 млрд доларів, що стало рекордом. З 1980 року збитки країни від великих стихійних лих перевищили 1,5 трлн доларів.
Серед найбільших катастроф виділяють урагани "Харві", "Марія" та "Ірма" і лісові пожежі, що охопили захід США.
Нагадаємо, через "метеорологічну бомбу", яка накрила східне узбережжя США, без електрики залишилися майже 50 тисяч осіб.
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