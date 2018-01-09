Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Мексиці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 9 січня, у Мексиці стався землетрус магнітудою 4,6.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 99 км на південний захід від населеного пункту Трес-Пікос. Осередок землетрусу залягав на глибині 32.1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 4,2, який стався 27 грудня в Ірані, загинула одна людина, 56 отримали травми.