У Мексиці стався землетрус

15:37, 9 січня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Мексиці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Мексиці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 9 січня, у Мексиці стався землетрус магнітудою 4,6.

У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 20 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 99 км на південний захід від населеного пункту Трес-Пікос. Осередок землетрусу залягав на глибині 32.1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 4,2, який стався 27 грудня в Ірані, загинула одна людина, 56 отримали травми.

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