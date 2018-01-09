У США у водоймі замерзли алігатори (відео)

16:06, 9 січня 2018
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Експерти кажуть, що тварини в порядку.

У Північній Кароліні вмерзли в лід алігатори / www.facebook.com/shallotteriverswamppark/
У Північній Кароліні вмерзли в лід алігатори / www.facebook.com/shallotteriverswamppark/

В американському штаті Північна Кароліна з водою в ставку замерзли й алігатори.

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На відео, яке опубліковано на сторінці Shallotte River Swamp Park, видно вмерзлих у лід тварин.

Експерти кажуть, що алігатори в порядку - з метою виживання вони можуть знижувати свою температуру і рівень обміну речовин.

Відео: www.facebook.com/shallotteriverswamppark/

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