Синоптики дали прогноз погоди в Україні на весь 2018 рік: "тропічне" літо й морози у жовтні (інфографіка)

Народний синоптик обіцяє багато дощів, Гідрометцентр — "температурні гойдалки", кліматологи - морози.

Літо прогнозують спекотне і дощове / фото УНІАН

У новому році нам обіцяють морозне закінчення зими й "тропічне" літо — спекотне й з дощами.

Такий довгостроковий прогноз погоди від відомого народного синоптика Леоніда Горбаня, передає "Сегодня".

"Весна очікується прохолодна і сира: холодний березень, також не будуть спекотними і посушливими квітень й березень. Літо — помірно вологе і тепле... Осінь спочатку тепла, а потім холодна, вже в кінці жовтня можливі морози. Зима помірна, спочатку суха, потім холодна, дуже сніжна, що призведе до великого розливу річок", - заявив народний синоптик.

Читайте також Завтра в Україні без опадів, вночі очікуються морози (відеопрогноз)

В Укргідрометцентрі прогнозують, що 2018 рік буде середньостатистичним, можливо, більш дощовим, ніж зазвичай.

"Як і в попередні 2-3 роки через глобальне потепління можливі часті перепади температур, особливо влітку спекотна погода ненадовго зміниться прохолодною, потім знову спека, знову грози", — аналізує заступник начальника Гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

Провідний науковий співробітник інституту геофізики НАН Світлана Бойченко заявила, що в нинішньому році, крім різких річних коливань погоди, очікуються сильні, але недовгі морози у січні та лютому.

Сьогодні

Як повідомляла Погода УНІАН, антициклон Адам приніс до України суху морозну погоду мінімум на тиждень, лише на заході та півдні країни можливі незначні опади.