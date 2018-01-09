Синоптики дали прогноз погоди в Україні на весь 2018 рік: "тропічне" літо й морози у жовтні (інфографіка)
Народний синоптик обіцяє багато дощів, Гідрометцентр — "температурні гойдалки", кліматологи - морози.
У новому році нам обіцяють морозне закінчення зими й "тропічне" літо — спекотне й з дощами.
Такий довгостроковий прогноз погоди від відомого народного синоптика Леоніда Горбаня, передає "Сегодня".
"Весна очікується прохолодна і сира: холодний березень, також не будуть спекотними і посушливими квітень й березень. Літо — помірно вологе і тепле... Осінь спочатку тепла, а потім холодна, вже в кінці жовтня можливі морози. Зима помірна, спочатку суха, потім холодна, дуже сніжна, що призведе до великого розливу річок", - заявив народний синоптик.
Завтра в Україні без опадів, вночі очікуються морози (відеопрогноз)
В Укргідрометцентрі прогнозують, що 2018 рік буде середньостатистичним, можливо, більш дощовим, ніж зазвичай.
"Як і в попередні 2-3 роки через глобальне потепління можливі часті перепади температур, особливо влітку спекотна погода ненадовго зміниться прохолодною, потім знову спека, знову грози", — аналізує заступник начальника Гідрометцентру Анатолій Прокопенко.
Провідний науковий співробітник інституту геофізики НАН Світлана Бойченко заявила, що в нинішньому році, крім різких річних коливань погоди, очікуються сильні, але недовгі морози у січні та лютому.
Як повідомляла Погода УНІАН, антициклон Адам приніс до України суху морозну погоду мінімум на тиждень, лише на заході та півдні країни можливі незначні опади.
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