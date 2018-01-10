Мороз -40, сніг в Сахарі, замерзлий Ніагарський водоспад і розквітлі троянди в Україні: аномалії зими-2018 (відео)
Зима 2017-2018 виявилася аномальною у всіх куточках світу.
У NASA презентували карту температурних рекордів планети. Україна входить у периферію неприродно теплої зони Європи. Початок зими у нашій країні був дуже теплим: 4 січня у Києві була найтепліша ніч з 1881 року. На Вінниччині посеред зими зацвіли підсніжники, у Луцьку – троянди. У жителя Мелітополя взимку почала цвісти смородина. У Миколаївському зоопарку прокинулись зі сплячки бабаки.
Тоді як Східне узбережжя США страждає через небувалі морози. Температура у деяких регіонах знизилася до -40. У штатах Вермонт, Коннектикут побиті температурні рекорди початку 20 століття. Біля берегів Массачусетсу при температурі -20 замерз океан. У курортному штаті США Флорида вперше за 30 років випав сніг. Через аномально низьку температуру почали замерзати ігуани та черепахи. Внаслідок холодів у США уже загинули більше 2 десятків людей.
Синоптики дали прогноз погоди в Україні на весь 2018 рік: "тропічне" літо й морози у жовтні (інфографіка)
«Замерз» і Ніагарський водоспад – бризки від води застигли просто у повітрі. У пустелі Сахара вчетверте за 37 років випав сніг. Загалом цієї зими в Україні суворих морозів очікувати не варто. За пронозами синоптиків, у січні-лютому температура не опуститься нижче -3-6.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°