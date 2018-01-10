Мороз -40, сніг в Сахарі, замерзлий Ніагарський водоспад і розквітлі троянди в Україні: аномалії зими-2018 (відео)

11:23, 10 січня 2018
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Зима 2017-2018 виявилася аномальною у всіх куточках світу.

Через аномальний холод замерз Ніагарський водоспад / фото REUTERS
Через аномальний холод замерз Ніагарський водоспад / фото REUTERS

У NASA презентували карту температурних рекордів планети. Україна входить у периферію неприродно теплої зони Європи. Початок зими у нашій країні був дуже теплим: 4 січня у Києві була найтепліша ніч з 1881 року. На Вінниччині посеред зими зацвіли підсніжники, у Луцьку – троянди. У жителя Мелітополя взимку почала цвісти смородина. У Миколаївському зоопарку прокинулись зі сплячки бабаки.

Тоді як Східне узбережжя США страждає через небувалі морози. Температура у деяких регіонах знизилася до -40. У штатах Вермонт, Коннектикут побиті температурні рекорди початку 20 століття. Біля берегів Массачусетсу при температурі -20 замерз океан. У курортному штаті США Флорида вперше за 30 років випав сніг. Через аномально низьку температуру почали замерзати ігуани та черепахи. Внаслідок холодів у США уже загинули більше 2 десятків людей.

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«Замерз» і Ніагарський водоспад – бризки від води застигли просто у повітрі. У пустелі Сахара вчетверте за 37 років випав сніг. Загалом цієї зими в Україні суворих морозів очікувати не варто. За пронозами синоптиків, у січні-лютому температура не опуститься нижче -3-6.

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