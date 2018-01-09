В Альпах через снігопади заблоковано понад десять тисяч людей

20:59, 9 січня 2018
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Проблеми з доступом до курорту Церматт почалися ще минулого тижня.

REUTERS
REUTERS

На курорті Церматт в швейцарських Альпах через сильні снігопади заблоковано від 10 до 20 тисяч осіб. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на офіс гірськолижного курорту.

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"Наразі залишається закритим залізничне сполучення між Церматтом і селом Теш. Ситуацію з електрикою відновлено", - заначили в офісі курорту.

Представниця офісу не змогла відповісти, скільки людей на цей час перебувають у Церматті, однак, за її словами, "у високий сезон на курорт приїжджають від 10 до 20 тисяч людей».

На сайті Церматта розміщено попередження про те, що "всі зимові траси і підйомники закрито". "Зараз неможливо приїхати або покинути Церматт", - йдеться на сайті.

Церматт відомий у всьому світі тим, що на цей курорт неможливо потрапити на автомобілі. Транспорт необхідно залишити за п'яти кілометрів, після чого туристи пересідають на поїзд. До курорту при цьому можна дістатися на таксі.

Проблеми з доступом до Церматта почалися ще минулого тижня, коли через шторм "Елеонор", який у швейцарському варіанті назвали "Бурглінд", залізничне сполучення з курортом було замінено на автобусне. За три дні біля підніжжя Маттерхорна випало понад метр снігу.

За даними швейцарського Інституту дослідження снігу та лавин, зараз у районі Маттерхорна відзначається найвищий - п'ятий - рівень лавинної небезпеки.

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