Селеві потоки в Каліфорнії забрали життя 13 людей (фото)

03:38, 10 січня 2018
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Сильні пожежі в штаті Каліфорнія зробили регіон вразливим для сходження селю.

Селевий потік в Монтесіто / REUTERS
Селевий потік в Монтесіто / REUTERS

У США в Південній Каліфорнії жертвами сходження селю стали щонайменше 13 людей, постраждали 25.

Про це повідомили у поліції міста Санта-Барбара, передає РБК з посиланням на Reuters.

Як наголошується в повідомленні, селеві потоки були викликані сильними зливами і зійшли на місто. Через розгул стихії 7 тис. людей були змушені залишити свої будинки, 23 тис. евакуйовано. У поліції розповіли, що десятки людей були врятовані з-під уламків будівель.

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У Південній Каліфорнії сильно постраждали через сходження селю автотраси. Як повідомили в Twitter в місцевій поліції, дорога передмістя Санта-Барбари Монтесіто сильно пошкоджена, заблокована сміттям і затоплена. У поліції попросили автомобілістів утриматися від поїздок по даній автомагістралі.

У зв'язку зі стихійним лихом в Північній Каліфорнії було прийнято рішення закрити кілька парків розваг, повідомляє CNN, а саме Six Flags Magic Mountain, Knotts Berry Farm, Legoland і Sea World. Парки Universal Studios і Disneyland прийняли рішення продовжувати роботу.

Селевий потік в Монтесіто / REUTERS
Селевий потік в Монтесіто / REUTERS

Як зазначає Reuters, сильні пожежі в штаті Каліфорнія зробили регіон вразливим для сходження селевих потоків. Вогонь спалив траву та чагарники, які утримували грунт, а також шар, який не дозволяє воді глибоко просочуватися в землю.

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