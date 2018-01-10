В Україні сьогодні без опадів, у більшості областей збережеться морозна погода (карта)

08:09, 10 січня 2018
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В Україні сьогодні хмарно з проясненнями.

В Україні сьогодні без опадів / фото УНІАН
В Україні сьогодні без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 січня в Україні без опадів, на півдні до +5°.

На сході без опадів, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +5°.

На заході України хмарно з проясненнями. Вдень температура до +2°.

У північних областях без опадів. Температура до -5°. У центрі мінлива хмарність, температура до -5°.

Прогноз на 10 січня / УНІАН
Прогноз на 10 січня / УНІАН

За народним прогнозом, 10 січня — день Гната, Юхима і Петра. У цей день птахи підкажуть, якою буде погода: снігур заспівав — на хуртовину, сорока під стріху лізе — на хуртовину.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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