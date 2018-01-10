В Україні сьогодні без опадів, у більшості областей збережеться морозна погода (карта)
В Україні сьогодні хмарно з проясненнями.
Згідно з даними Погода УНІАН, 10 січня в Україні без опадів, на півдні до +5°.
На сході без опадів, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +5°.
На заході України хмарно з проясненнями. Вдень температура до +2°.
У північних областях без опадів. Температура до -5°. У центрі мінлива хмарність, температура до -5°.
За народним прогнозом, 10 січня — день Гната, Юхима і Петра. У цей день птахи підкажуть, якою буде погода: снігур заспівав — на хуртовину, сорока під стріху лізе — на хуртовину.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°
Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +30 °
Вологість: 74 %
Тиск: 766 мм
Вітер: 1.3 м/с
Ймовірність опадів: 11 %
Схід: 05:43
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