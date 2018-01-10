Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +2°

08:30, 10 січня 2018
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У Києві сьогодні буде хмарно.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 10 січня, у столиці без опадів, температура до +2°.

В Україні сьогодні без опадів, у більшості областей збережеться морозна погода (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до -2°. Вітер мінливий, до 2,6 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:56, а зайде в 16:15.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня в Україні без опадів, на півдні до +5°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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