Потужний землетрус стався біля узбережжя Гондурасу
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
Землетрус магнітудою 7,6 стався 10 січня біля північного узбережжя Гондурасу. Підземні поштовхи відчувалися на півночі Центральної Америки.
У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 20 осіб
Землетрус стався приблизно в 519 км на схід від столиці Гондурасу Тегусігальпи, повідомляє Reuters.
Тихоокеанський центр попередження про цунамі попередив, що хвилі висотою до 1 метра загрожують Гондурасу, Белізу, Пуерто-Ріко, США і Віргінським островам. Пізніше загроза цунамі була скасована.
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 4,2, який стався 27 грудня в Ірані, загинула одна людина, 56 отримали травми.
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