Потужний землетрус стався біля узбережжя Гондурасу

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Карибському морі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 7,6 стався 10 січня біля північного узбережжя Гондурасу. Підземні поштовхи відчувалися на півночі Центральної Америки.

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Землетрус стався приблизно в 519 км на схід від столиці Гондурасу Тегусігальпи, повідомляє Reuters.

Тихоокеанський центр попередження про цунамі попередив, що хвилі висотою до 1 метра загрожують Гондурасу, Белізу, Пуерто-Ріко, США і Віргінським островам. Пізніше загроза цунамі була скасована.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 4,2, який стався 27 грудня в Ірані, загинула одна людина, 56 отримали травми.