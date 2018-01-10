Потужний землетрус стався біля узбережжя Гондурасу

09:36, 10 січня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Карибському морі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Карибському морі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 7,6 стався 10 січня біля північного узбережжя Гондурасу. Підземні поштовхи відчувалися на півночі Центральної Америки.

У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 20 осіб

Землетрус стався приблизно в 519 км на схід від столиці Гондурасу Тегусігальпи, повідомляє Reuters.

Тихоокеанський центр попередження про цунамі попередив, що хвилі висотою до 1 метра загрожують Гондурасу, Белізу, Пуерто-Ріко, США і Віргінським островам. Пізніше загроза цунамі була скасована.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 4,2, який стався 27 грудня в Ірані, загинула одна людина, 56 отримали травми.

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