У Карпатах зберігається лавинна небезпека
З гори Говерла вночі 9 січня зійшла лавина.
Сьогодні, 10 січня, у Карпатах зберігатиметься сніголавинна небезпека.
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +2°
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"10 січня на високогір’ї Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.
У Гідрометцентрі також повідомили, що орієнтовно 7-8 січня з гори Темнатик (Закарпатська область) зійшли дві мокрі лавини об'ємами 20000 і 18000 кубічних метрів. З гори Говерла (Івано-Франківська область) вночі 9 січня зійшла лавина об'ємом 1200 кубічних метрів.
Нагадаємо, 10 січня в Україні без опадів, на півдні до +5°.
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