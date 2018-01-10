З гори Говерла вночі 9 січня зійшла лавина.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Сьогодні, 10 січня, у Карпатах зберігатиметься сніголавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"10 січня на високогір’ї Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

У Гідрометцентрі також повідомили, що орієнтовно 7-8 січня з гори Темнатик (Закарпатська область) зійшли дві мокрі лавини об'ємами 20000 і 18000 кубічних метрів. З гори Говерла (Івано-Франківська область) вночі 9 січня зійшла лавина об'ємом 1200 кубічних метрів.

Нагадаємо, 10 січня в Україні без опадів, на півдні до +5°.