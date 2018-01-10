Через аномально теплу зиму в ботанічному саду Харкова готуються зацвісти магнолія і бузок (відео)
Ще до Нового року там розпустилася верба.
У Харківському ботанічному саду через теплу зиму готуються зацвісти магнолія і бузок.
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Ще до Нового року там розпустилася верба, а на бузку і магнолії з'явилися бруньки, йдеться в сюжеті ТСН.
А вовчий ягідник вже розквіт яскравими рожевими квітами. Співробітники ботсаду кажуть, що з-під опалого листя почали пробиватися проліски.
І хоча для відвідувачів цвітіння серед зими - чудо, для самих дерев і квітів це катастрофа. Адже брунькування може послабити дерево і навіть призвести до загибелі.
Через аномально теплу зиму в Харківському ботсаду ось-ось зацвітуть магнолія і бузок
Нагадаємо, під Новий рік у Вінницькій області розквітли проліски.
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