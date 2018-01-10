Альпи засипало снігом

У Савойї і Швейцарії за два дні сніговий покрив збільшився майже на 2 метри.

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На гірськолижному курорті в швейцарських Альпах близько 13 тисяч людей опинилися відрізаними від великої землі. У той же час у французьких Альпах безвісти зник англійський лижник.

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У Савойї і Швейцарії за два дні сніговий покрив збільшився майже на 2 метри, повідомляє Euronews.

Місцева влада рекомендує людям відмовитися від піших прогулянок засніженими горами через надзвичайно високий ризик сходження лавин. Французькі рятувальники кажуть, що не стикалися з такою погодою з 1978 року.

В Італії багато сіл в Альпах виявилися відрізаними сніговими завалами на дорогах. Загалом в італійських Альпах застрягли близько 11 тисяч любителів гірськолижного спорту, які приїхали сюди на різдвяні канікули.

Нагадаємо, 10 січня в Карпатах буде зберігатися сніголавинна небезпека.