Альпи засипало снігом
У Савойї і Швейцарії за два дні сніговий покрив збільшився майже на 2 метри.
На гірськолижному курорті в швейцарських Альпах близько 13 тисяч людей опинилися відрізаними від великої землі. У той же час у французьких Альпах безвісти зник англійський лижник.
На Британію та Францію обрушився потужний шторм "Елеанор" (фоторепортаж)
У Савойї і Швейцарії за два дні сніговий покрив збільшився майже на 2 метри, повідомляє Euronews.
Місцева влада рекомендує людям відмовитися від піших прогулянок засніженими горами через надзвичайно високий ризик сходження лавин. Французькі рятувальники кажуть, що не стикалися з такою погодою з 1978 року.
В Італії багато сіл в Альпах виявилися відрізаними сніговими завалами на дорогах. Загалом в італійських Альпах застрягли близько 11 тисяч любителів гірськолижного спорту, які приїхали сюди на різдвяні канікули.
Нагадаємо, 10 січня в Карпатах буде зберігатися сніголавинна небезпека.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +14°
-
Дніпро+24°... +13°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+24°... +13°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+27°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+24°... +10°
-
Тернопіль+24°... +12°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницький+25°... +12°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+25°... +12°
-
Чернівці+29°... +16°