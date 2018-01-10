В Японії стався землетрус магнітудою 4,7
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
У середу, 10 січня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,7.
У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 50 осіб
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 23 км на південний захід від населеного пункту Шицунай. Осередок землетрусу залягав на глибині 113,7 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,6 стався 10 січня біля північного узбережжя Гондурасу. Підземні поштовхи відчувалися на півночі Центральної Америки.
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