В Японії стався землетрус магнітудою 4,7

13:42, 10 січня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 10 січня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,7.

У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 50 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 23 км на південний захід від населеного пункту Шицунай. Осередок землетрусу залягав на глибині 113,7 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,6 стався 10 січня біля північного узбережжя Гондурасу. Підземні поштовхи відчувалися на півночі Центральної Америки.

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