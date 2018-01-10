Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 10 січня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,7.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 23 км на південний захід від населеного пункту Шицунай. Осередок землетрусу залягав на глибині 113,7 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,6 стався 10 січня біля північного узбережжя Гондурасу. Підземні поштовхи відчувалися на півночі Центральної Америки.