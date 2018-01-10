В Індії через холоди за добу загинуло понад 40 осіб

14:44, 10 січня 2018
786
0

Від морозів постраждав штат Уттар-Прадеш.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Понад 40 людей загинуло за 24 години в Індії через холод. Всього жертвами морозів стали 143 людини.

Близько тисячі автомобілів опинилися заблокованими в Тибеті через снігопад

Холод накрив більшість районів штату Уттар-Прадеш, передає The Hans India.

Густий туман порушив залізничний рух в Уттар-Прадеш, місцями видимість впала до 15-20 метрів.

У столиці штату закриті всі початкові школи. Метеорологи прогнозують, що морози триматимуться ще протягом декількох днів.

Нагадаємо, на гірськолижному курорті в швейцарських Альпах близько 13 тисяч людей опинилися відрізаними від великої землі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус
В'єтнам постраждав від потужної повені В'єтнам постраждав від потужної повені
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта) В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз)
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
74 %
766 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин