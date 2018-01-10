В Індії через холоди за добу загинуло понад 40 осіб
Від морозів постраждав штат Уттар-Прадеш.
Понад 40 людей загинуло за 24 години в Індії через холод. Всього жертвами морозів стали 143 людини.
Близько тисячі автомобілів опинилися заблокованими в Тибеті через снігопад
Холод накрив більшість районів штату Уттар-Прадеш, передає The Hans India.
Густий туман порушив залізничний рух в Уттар-Прадеш, місцями видимість впала до 15-20 метрів.
У столиці штату закриті всі початкові школи. Метеорологи прогнозують, що морози триматимуться ще протягом декількох днів.
Нагадаємо, на гірськолижному курорті в швейцарських Альпах близько 13 тисяч людей опинилися відрізаними від великої землі.
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