В Індії через холоди за добу загинуло понад 40 осіб

Від морозів постраждав штат Уттар-Прадеш.

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Понад 40 людей загинуло за 24 години в Індії через холод. Всього жертвами морозів стали 143 людини.

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Холод накрив більшість районів штату Уттар-Прадеш, передає The Hans India.

Густий туман порушив залізничний рух в Уттар-Прадеш, місцями видимість впала до 15-20 метрів.

У столиці штату закриті всі початкові школи. Метеорологи прогнозують, що морози триматимуться ще протягом декількох днів.

Нагадаємо, на гірськолижному курорті в швейцарських Альпах близько 13 тисяч людей опинилися відрізаними від великої землі.