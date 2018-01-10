Аномально тепла зима в Угорщині загрожує сільському господарству
У січні в Угорщині встановилася по-весняному тепла погода.
Теперішня погода в Угорщині відповідає кінцю березня-початку квітня: зеленіють поля і розпускаються квіти.
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7 січня було найтеплішим за всю історію метеоспостережень - температура в Будапешті досягла 12 з гаком градусів, повідомляє Euronews.
Через теплу зиму бур'яни і грибкові захворювання загрожують сільському господарству.
"Як бачите, у зернових почався процес фотосинтезу, що саме по собі не проблема. Якщо весна буде сухою, то кущіння рослин не буде повним, а це матиме негативний вплив на врожай. З цієї причини м'яка зима для нас, швидше, благо. З іншого боку, це може стати проблемою у вигляді грибкових захворювань і бур'янів", - розповідає фермер Жомбор Урбан.
Крім того, через потепління фермери побоюються течії ґрунтових вод.
Нагадаємо, у Харківському ботанічному саду через теплу зиму готуються зацвісти магнолія і бузок.
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