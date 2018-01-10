Завтра в Україні практично без опадів, на сході вночі до -6° (відеопрогноз)

16:30, 10 січня 2018
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На заході місцями пройде дощ.

В Україні завтра практично без опадів / фото УНІАН
В Україні завтра практично без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 11 січня, в Україні практично без опадів, на півдні та заході до +6°.

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На сході без опадів, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +6°.

На заході України в четвер пройдуть дощі. Вдень температура до +5°.

У північних областях без опадів. Температура до -5°. У центрі мінлива хмарність, температура до -5°.

За народним прогнозом, 11 січня прийнято було підпалювати кілочки, які, згораючи, проганяли зло.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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