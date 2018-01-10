Завтра в Україні практично без опадів, на сході вночі до -6° (відеопрогноз)
На заході місцями пройде дощ.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 11 січня, в Україні практично без опадів, на півдні та заході до +6°.
Аномально тепла зима в Угорщині загрожує сільському господарству
На сході без опадів, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +6°.
На заході України в четвер пройдуть дощі. Вдень температура до +5°.
У північних областях без опадів. Температура до -5°. У центрі мінлива хмарність, температура до -5°.
За народним прогнозом, 11 січня прийнято було підпалювати кілочки, які, згораючи, проганяли зло.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 11 січня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +14°
-
Дніпро+24°... +13°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+24°... +13°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+27°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+24°... +10°
-
Тернопіль+24°... +12°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницький+25°... +12°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+25°... +12°
-
Чернівці+29°... +16°
Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +30 °
Вологість: 74 %
Тиск: 766 мм
Вітер: 1.3 м/с
Ймовірність опадів: 11 %
Схід: 05:43
Захід 20:33
Фаза місяця:
Стрічка новин