Завтра в Україні практично без опадів, на сході вночі до -6° (відеопрогноз)

На заході місцями пройде дощ.

В Україні завтра практично без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 11 січня, в Україні практично без опадів, на півдні та заході до +6°.

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На сході без опадів, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +6°.

На заході України в четвер пройдуть дощі. Вдень температура до +5°.

У північних областях без опадів. Температура до -5°. У центрі мінлива хмарність, температура до -5°.

За народним прогнозом, 11 січня прийнято було підпалювати кілочки, які, згораючи, проганяли зло.

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