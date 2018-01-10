У Києві завтра без опадів, вночі очікуються морози

Завтра в Києві хмарно з проясненнями.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 січня у столиці без опадів, температура до -5°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -3°. Вітер мінливий, до 2,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:55, а зайде у 16:16.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня, в Україні практично без опадів, на півдні та заході до +6°.

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