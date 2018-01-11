Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні і заході вдень до +6° (карта)

08:06, 11 січня 2018
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На заході місцями пройде дощ.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 11 січня, в Україні практично без опадів, на півдні та заході до +6°.

На сході без опадів, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +6°.

На заході України в четвер пройдуть дощі. Вдень температура до +5°.

У північних областях без опадів. Температура до -5°. У центрі мінлива хмарність, температура до -5°.

Прогноз на 11 січня / УНІАН
Прогноз на 11 січня / УНІАН

За народним прогнозом, 11 січня прийнято було підпалювати кілочки, які, згораючи, проганяли зло.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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