У Карпатах зійшла снігова лавина

09:37, 11 січня 2018
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У результаті сходження лавини збитків не завдано.

У Закарпатській області зійшла лавина / zak.depo.ua
У Закарпатській області зійшла лавина / zak.depo.ua

З гори Плай (Закарпатська область) зійшла снігова лавина об’ємом 1100 кубічних метрів.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, було виявлено сходження мокрої лавини з гори Плай об’ємом 1100 кубічних метрів, висота відриву 1100 м над рівнем моря. Орієнтовна дата сходу 8 січня. Зазначається, що у результаті сходження лавини збитків не завдано.

Нагадаємо, 11 січня в Україні практично без опадів, на півдні та заході до +6°.

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