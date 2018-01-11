У Карпатах зійшла снігова лавина
У результаті сходження лавини збитків не завдано.
З гори Плай (Закарпатська область) зійшла снігова лавина об’ємом 1100 кубічних метрів.
У Карпатах зберігається лавинна небезпека
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, було виявлено сходження мокрої лавини з гори Плай об’ємом 1100 кубічних метрів, висота відриву 1100 м над рівнем моря. Орієнтовна дата сходу 8 січня. Зазначається, що у результаті сходження лавини збитків не завдано.
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