Через снігопад туристи залишають швейцарські Альпи на вертольотах

10:39, 11 січня 2018
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У сніговій пастці опинилися близько 13 тисяч людей

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Туристи, які через сильний снігопад виявилися відрізаними від навколишнього світу, отримали можливість покинути швейцарський Церматт на вертольотах.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека

Загалом у сніговій пастці опинилися близько 13 тисяч осіб, повідомляє Euronews.

Снігопад також накрив італійський бік Альп. На знаменитому олімпійському курорті в Сестрієрі зійшла лавина, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, з гори Плай (Закарпатська область) зійшла снігова лавина об'ємом 1100 кубічних метрів.

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