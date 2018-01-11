Через снігопад туристи залишають швейцарські Альпи на вертольотах

У сніговій пастці опинилися близько 13 тисяч людей

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Туристи, які через сильний снігопад виявилися відрізаними від навколишнього світу, отримали можливість покинути швейцарський Церматт на вертольотах.

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Загалом у сніговій пастці опинилися близько 13 тисяч осіб, повідомляє Euronews.

Снігопад також накрив італійський бік Альп. На знаменитому олімпійському курорті в Сестрієрі зійшла лавина, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, з гори Плай (Закарпатська область) зійшла снігова лавина об'ємом 1100 кубічних метрів.