Синоптик розповіла, коли в Україні випаде сніг та похолодає

11:35, 11 січня 2018
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Снігопади очікуються 19-20 січня.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

З 13 січня в Україні очікується сильне похолодання, до -15 градусів.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +1°

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"З 13-го січня, на Маланки, і з 14 січня, на Василя, і до 16-го січня можуть врізати непогані морози. Вночі до -12 градусів, а на сході та на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині й до -15 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, з 17 січня в Україні почне падати сніг та трохи підвищиться температура повітря. Зокрема, сильні снігопади очікуються 19-20 січня. 

Нагадаємо, у четвер, 11 січня, в Україні практично без опадів, на півдні та заході до +6°.

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