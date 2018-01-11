Синоптик розповіла, коли в Україні випаде сніг та похолодає
Снігопади очікуються 19-20 січня.
З 13 січня в Україні очікується сильне похолодання, до -15 градусів.
У Києві сьогодні без опадів, вдень до +1°
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"З 13-го січня, на Маланки, і з 14 січня, на Василя, і до 16-го січня можуть врізати непогані морози. Вночі до -12 градусів, а на сході та на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині й до -15 градусів", - пише вона.
За словами Діденко, з 17 січня в Україні почне падати сніг та трохи підвищиться температура повітря. Зокрема, сильні снігопади очікуються 19-20 січня.
Нагадаємо, у четвер, 11 січня, в Україні практично без опадів, на півдні та заході до +6°.
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