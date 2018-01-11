Кількість жертв зсуву грунту в Каліфорнії зросла до 17 осіб

12:36, 11 січня 2018
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Ще 13 числяться зниклими безвісти

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті сходу зсуву в американському штаті Каліфорнія загинули 17 людей, ще 13 числяться зниклими безвісти.

Селеві потоки в Каліфорнії забрали життя 13 людей (фото)

Майже 30 людей отримали поранення, йдеться в сюжеті ТСН.

Зсувом було зруйновано сотні будинків, ще триста - пошкоджені. Багатьом сім'ям тепер доведеться шукати тимчасовий притулок.

Нагадаємо, у результаті обвалу гірських порід на півночі Малайзії загинули 11 осіб.

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