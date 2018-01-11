В Ірані стався землетрус магнітудою 5,4

13:38, 11 січня 2018
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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з містом Мандалі.

В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 11 січня, в Ірані стався землетрус магнітудою 5,4.

У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 50 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 14 км на схід від міста Мандалі. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,6 стався 10 січня біля північного узбережжя Гондурасу. Підземні поштовхи відчувалися на півночі Центральної Америки.

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