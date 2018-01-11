Астану накрила снігова буря, у місті оголосили надзвичайну ситуацію

14:54, 11 січня 2018
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У місті скасовані заняття в школах.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У столиці Казахстану Астані через сніжну бурю оголосили надзвичайну ситуацію природного характеру.

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Через погіршення погодних умов у місті скасовані заняття в школах, коледжах для студентів 1-2-х курсів. У зв'язку з погіршенням метеоумов тимчасово закрито аеропорт Астани, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеву владу.

Керівникам державних органів, освітніх установ, ринків і торгових центрів, об'єктів будівництва рекомендують припинити діяльність. У місті продовжать роботу пожежна служба, поліція, служби департаменту з НС, швидкої медичної допомоги, медичні установи та комунальні служби.

Нагадаємо, туристи, які через сильний снігопад виявилися відрізаними від навколишнього світу, отримали можливість покинути швейцарський Церматт вертольотами.

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