В Україні завтра практично без опадів, вночі до -8° (відеопрогноз)

На заході місцями пройде сніг.

Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 січня в Україні практично без опадів, місцями до -8°.

Читайте також У Києві сьогодні без опадів, вдень до +1°

На сході без опадів, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до -4°.

На заході України в п'ятницю місцями пройде сніг. Температура до -5°.

У північних областях без опадів. Температура -8°. У центрі мінлива хмарність, температура до -7°.

За народним прогнозом, 12 січня— Мучениці Онисиї. У цей була така прикмета-приказка: до дня Онисиї — холод над землею повис.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.