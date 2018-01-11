В Україні завтра практично без опадів, вночі до -8° (відеопрогноз)

16:30, 11 січня 2018
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На заході місцями пройде сніг.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 січня в Україні практично без опадів, місцями до -8°.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +1°

На сході без опадів, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до -4°.

На заході України в п'ятницю місцями пройде сніг. Температура до -5°.

У північних областях без опадів. Температура -8°. У центрі мінлива хмарність, температура до -7°.

За народним прогнозом, 12 січня— Мучениці Онисиї. У цей була така прикмета-приказка: до дня Онисиї — холод над землею повис.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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