Завтра у Києві без опадів, вночі до -6°

17:00, 11 січня 2018
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Завтра в Києві хмарно з проясненнями.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 12 січня, у столиці без опадів, температура до -6°.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +1°

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -1°. Вітер північно-східний, до 4,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:54, а зайде у 16:17.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня в Україні практично без опадів, місцями до -8°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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