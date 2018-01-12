Сьогодні в Україні практично без опадів, у всіх регіонах збережеться прохолодна погода (карта)
На заході місцями пройде сніг.
Згідно з даними Погода УНІАН, 12 січня в Україні практично без опадів, місцями до -8°.
На сході без опадів, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до -4°.
На заході України в п'ятницю місцями пройде сніг. Температура до -5°.
У північних областях без опадів. Температура -8°. У центрі мінлива хмарність, температура до -7°.
За народним прогнозом, 12 січня— Мучениці Онисії. У цей була така прикмета-приказка: до дня Онисії — холод над землею повис.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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