Сьогодні в Україні практично без опадів, у всіх регіонах збережеться прохолодна погода (карта)

На заході місцями пройде сніг.

На заході місцями пройде сніг / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 січня в Україні практично без опадів, місцями до -8°.

На сході без опадів, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до -4°.

На заході України в п'ятницю місцями пройде сніг. Температура до -5°.

У північних областях без опадів. Температура -8°. У центрі мінлива хмарність, температура до -7°.

Прогноз на 12 січня / УНІАН

За народним прогнозом, 12 січня— Мучениці Онисії. У цей була така прикмета-приказка: до дня Онисії — холод над землею повис.

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