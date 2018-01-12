У Києві сьогодні без опадів, вдень температура 0°

Увечорі в столиці похолодає.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 12 січня, устолиці без опадів, температура до -6°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -1°. Вітер північно-східний, до 4,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:54, а зайде у 16:17.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня в Україні практично без опадів, місцями до -8°.

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