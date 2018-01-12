У Таджикистані стався землетрус

09:36, 12 січня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Таджикистані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Таджикистані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 12 січня, у Таджикистані стався землетрус магнітудою 4,9.

У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 50 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 34 км на південний схід від міста Рогун. Осередок землетрусу залягав на глибині 15,8 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,6 стався 10 січня біля північного узбережжя Гондурасу. Підземні поштовхи відчувалися на півночі Центральної Америки.

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