Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Таджикистані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 12 січня, у Таджикистані стався землетрус магнітудою 4,9.

Читайте також У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 50 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 34 км на південний схід від міста Рогун. Осередок землетрусу залягав на глибині 15,8 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,6 стався 10 січня біля північного узбережжя Гондурасу. Підземні поштовхи відчувалися на півночі Центральної Америки.