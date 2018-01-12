У Закарпатській та Івано-Франківській областях зійшли снігові лавини

10:38, 12 січня 2018
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Збитків завдано не було.

У Карпатах зійшли лавини / УНІАН
У Карпатах зійшли лавини / УНІАН

В Івано-Франківській та Закарпатській областях зійшли три снігові лавини.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура 0°

За інформацією Українського гідрометцентру, з гори Петрос (Івано-Франківська область) зійшла мокра лавина об’ємом 3000 кубічних метрів.

Також орієнтовно 7-8 січня у Закарпатській області з гір Мала Близниця та Догяска зійшли лавини мокрого снігу. Збитків завдано не було.

Нагадаємо, 12 січня в Україні практично без опадів, місцями до -8°.

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