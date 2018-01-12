У Закарпатській та Івано-Франківській областях зійшли снігові лавини
Збитків завдано не було.
В Івано-Франківській та Закарпатській областях зійшли три снігові лавини.
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура 0°
За інформацією Українського гідрометцентру, з гори Петрос (Івано-Франківська область) зійшла мокра лавина об’ємом 3000 кубічних метрів.
Також орієнтовно 7-8 січня у Закарпатській області з гір Мала Близниця та Догяска зійшли лавини мокрого снігу. Збитків завдано не було.
Нагадаємо, 12 січня в Україні практично без опадів, місцями до -8°.
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