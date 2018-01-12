В Японії сотні пасажирів потяга, що застрягл під снігом, провели ніч у вагонах

11:40, 12 січня 2018
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У потязі залишаються близько 430 осіб.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сотні пасажирів поїзда, який прямував з міста Ніїгата в Нагаока (Японія) і застряг в колії через сильний снігопад, усю ніч провели у вагонах.

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На ранок 12 січня вони все ще залишалися у вагонах, передає ТАСС з посиланням на телеканал NHK.

Загалом у потязі перебувало 600 осіб. Частина пасажирів, яких зустріли родичі, залишили потяг, зараз там залишаються близько 430 осіб. Повідомляється, що кілька людей госпіталізували через погане самопочуття.

Нагадаємо, у столиці Казахстану Астані через сніжну бурю оголосили надзвичайну ситуацію природного характеру.

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