Погода на вихідні: по всій Україні вдарять морози (карта)

У всіх регіонах встановиться холодна погода.

Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні посиляться морози, у більшості областей буде сонячно і без опадів.

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -10°, вдень -4°. У неділю сонячно, -11°...-6°.

Читайте також Сьогодні в Україні практично без опадів, у всіх регіонах збережеться прохолодна погода (карта)

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі -7°, вдень 0°. У неділю без опадів, -9°...-4°.

У Луцьку в суботу вночі -8°, вдень +1°, сонячно. У неділю вночі -11°, вдень -5° хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -8°...-2°. У неділю до -10°, мінлива хмарність.

В Одесі на вихідних без опадів. У суботу температура вночі -6°, вдень -1°. У неділю -8°...-3°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -9°, вдень -4°. У неділю -10°...-5°, сонячно.

Прогноз на 13 січня / УНІАН

Прогноз на 14 січня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі -9°, вдень -3°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря -10°...-4°.

У Сімферополі завтра хмарно, -6°...-2°. У неділю -8°...-3°, пройде сніг.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -9°, вдень -3°. У неділю без опадів, температура до -9°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі -10°, вдень -4°. У неділю температура до -12°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -10°, вдень -3°. У неділю -12°...-5°, сонячно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до -12°. У неділю сонячно, вночі -21°, вдень -10°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -6°, вдень -2°. У неділю мінлива хмарність, вночі -11°, вдень до -4°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до -7°. У неділю температура до -9°, без опадів.

У Сваляві завтра без опадів, -8°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря -10° ...-1°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.