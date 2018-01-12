Погода на вихідні: по всій Україні вдарять морози (карта)
У всіх регіонах встановиться холодна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні посиляться морози, у більшості областей буде сонячно і без опадів.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -10°, вдень -4°. У неділю сонячно, -11°...-6°.
Сьогодні в Україні практично без опадів, у всіх регіонах збережеться прохолодна погода (карта)
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі -7°, вдень 0°. У неділю без опадів, -9°...-4°.
У Луцьку в суботу вночі -8°, вдень +1°, сонячно. У неділю вночі -11°, вдень -5° хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -8°...-2°. У неділю до -10°, мінлива хмарність.
В Одесі на вихідних без опадів. У суботу температура вночі -6°, вдень -1°. У неділю -8°...-3°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -9°, вдень -4°. У неділю -10°...-5°, сонячно.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі -9°, вдень -3°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря -10°...-4°.
У Сімферополі завтра хмарно, -6°...-2°. У неділю -8°...-3°, пройде сніг.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -9°, вдень -3°. У неділю без опадів, температура до -9°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі -10°, вдень -4°. У неділю температура до -12°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -10°, вдень -3°. У неділю -12°...-5°, сонячно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до -12°. У неділю сонячно, вночі -21°, вдень -10°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -6°, вдень -2°. У неділю мінлива хмарність, вночі -11°, вдень до -4°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до -7°. У неділю температура до -9°, без опадів.
У Сваляві завтра без опадів, -8°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря -10° ...-1°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°