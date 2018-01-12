У М'янмі сталася серія землетрусів

13:38, 12 січня 2018
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Землетрус відчувався в столиці країни Найп'їдо.

У М'янмі сталася серія землетрусів / Flickr, Matt Katzenberger
У М'янмі сталася серія землетрусів / Flickr, Matt Katzenberger

У М'янмі 12 січня стався землетрус магнітудою 6,0, після якого послідували чотири афтершоки.

У результаті землетрусу в Ірані постраждали понад 50 людей

Інформація про постраждалих і руйнування поки не надходила, повідомляє Сіньхуа з посиланням на уряд М'янми.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 27 км на північний захід від міста П'ю. Землетрус відчувався в столиці країни Найп'їдо і ряді міст.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,6 стався 10 січня біля північного узбережжя Гондурасу. Підземні поштовхи відчувалися на півночі Центральної Америки.

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