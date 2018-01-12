У М'янмі сталася серія землетрусів
Землетрус відчувався в столиці країни Найп'їдо.
У М'янмі 12 січня стався землетрус магнітудою 6,0, після якого послідували чотири афтершоки.
У результаті землетрусу в Ірані постраждали понад 50 людей
Інформація про постраждалих і руйнування поки не надходила, повідомляє Сіньхуа з посиланням на уряд М'янми.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 27 км на північний захід від міста П'ю. Землетрус відчувався в столиці країни Найп'їдо і ряді міст.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,6 стався 10 січня біля північного узбережжя Гондурасу. Підземні поштовхи відчувалися на півночі Центральної Америки.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +14°
-
Дніпро+24°... +13°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+24°... +13°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+27°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+24°... +10°
-
Тернопіль+24°... +12°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницький+25°... +12°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+25°... +12°
-
Чернівці+29°... +16°
Віргінія, США
+ 20 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +20 °
Вологість: 74 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 1.3 м/с
Ймовірність опадів: 11 %
Схід: 05:43
Захід 20:33
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин