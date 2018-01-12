У Казахстані через снігопади обмежено рух на дорогах

У кількох областях було відключено електропостачання.

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У Карагандинській і Павлодарській областях Казахстану через несприятливі погодні умови обмежено рух транспорту.

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Обмежено рух для всіх видів автотранспорту на ділянках трас, що з'єднують Астану з сусідніми регіонами, повідомляє Радіо Свобода.

Через негоду 11 січня в кількох областях країни були зафіксовані випадки відключення електропостачання. Крім того, рятувальники отримали тисячі звернень про необхідність надання допомоги .

Раніше повідомлялося, що в столиці Казахстану Астані через сніжну бурю оголосили надзвичайну ситуацію природного характеру.