У ДР Конго жертвами повені стали 45 осіб

У місті Кіншаса за добу випало 182 мм дощу.

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Не менше 45 людей загинули, 5 тисяч людей залишилися без житла через повінь у Демократичній Республіці Конго.

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Сильні дощі почалися в країні 3 січня і призвели до обвалів і руйнувань, повідомляє Al Jazeera.

У місті Кіншаса за добу випало 182 мм дощу, що перевищує місячну норму січня.

У Всесвітній організації здоров'я зазначають, що повінь може погіршити і без того складну ситуацію зі спалахом холери в країні.

Нагадаємо, тропічний шторм на Філіппінах викликав селеві потоки і повені, у результаті яких загинуло близько 90 осіб, а десятки зникли безвісти.