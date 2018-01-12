До України йдуть люті морози: наприкінці січня — до -25°

Починаючи з 25 січня, дуже висока ймовірність сильного похолодання в Україні зі зниженням температури до 14-19 градусів морозу.

Україну скують морози / фото УНІАН

В Україні до кінця січня очікується значне похолодання до 20-25 градусів морозу, повідомив директор «Укргідрометцентру» Микола Кульбіда в ході засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Починаючи з 25 січня, дуже висока ймовірність сильного похолодання в Україні зі зниженням температури до 14-19 градусів, а 27-28 січня - до 20-25 градусів морозу», - сказав Кульбіда.

При цьому він наголосив, що цей прогноз ще уточнюватиметься.

Читайте також У Києві сьогодні без опадів, вдень температура 0°

«Хотів би зазначити, що це оцінки і прогнози, які ми можемо зробити сьогодні. За 3-4 доби до початку періодів погіршення погодних умов ми деталізуємо і в часі, і по території, і визначимо критерії небезпечних явищ - швидкість вітру, кількість опадів, висоту снігу», - додав глава «Укргідрометцентру».

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко доручив обласним державним адміністраціям, а також "Укравтодору", Національній поліції та Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вжити необхідних заходів для своєчасного реагування на значне погіршення погодних умов, яке очікується протягом найближчих 10 днів у більшості областей України.