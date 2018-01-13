Киян у суботу очікує мороз, на дорогах подекуди ожеледиця

02:42, 13 січня 2018
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Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У Києві сьогодні, 13 січня, синоптики прогнозують 2-4° морозу, на дорогах подекуди ожеледицю.

Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

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За прогнозом синоптиків, сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 5-7° градусів морозу за Цельсієм, вдень 2-4° морозу.

Нагадаємо, згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні посиляться морози, у більшості областей буде сонячно і без опадів.

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