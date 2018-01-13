Прогноз погоди на 14 січня: в Україні буде морозно і ясно
Погода в Україні буде без істотних опадів на більшій частині території, на дорогах місцями ожеледиця.
Погода в Україні в неділю, 14 січня, буде хмарною з проясненнями. Однак без істотних опадів на більшій частині території.
Незважаючи на це, вдень буде до 6 градусів морозу, а на дорогах країни місцями ожеледиця. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
"Снігу не буде, тільки на крайньому півдні посніжить і замете – Крим, Приазов'я", – зазначає синоптик Наталка Діденко.
Погода на вихідні: по всій Україні вдарять морози (карта)
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 7-12 градусів морозу, вдень до 6 градусів морозу, на Закарпатті та в Криму вдень до 3 градусів тепла.
Прогноз погоди на неділю, 14 січня, в містах України:
Ужгород – 0...+2
Львів – -2...-4
Івано-Франківськ – -2...-4
Тернопіль – -2...-4
Чернівці – -2...-4
Хмельницький – -2...-4
Луцьк – -2...-4
Рівне – -2...-4
Житомир – -2...-4
Вінниця – -2...-4
Одеса – -1...-3
Миколаїв – -1...-3
Херсон – -1...-3
Сімферополь – -3...-5
Кропивницький – -2...-4
Черкаси – -2...-4
Чернігів – -2...-4
Суми – -3...-5
Полтава – -3...-5
Дніпро – -3...-5
Запоріжжя – -2...-4
Донецьк – -3...-5
Луганськ – -3...-5
Харків – -3...-5
Київ – -3...-5
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +14°
-
Дніпро+24°... +13°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+24°... +13°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+27°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+24°... +10°
-
Тернопіль+24°... +12°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницький+25°... +12°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+25°... +12°
-
Чернівці+29°... +16°