Прогноз погоди на 14 січня: в Україні буде морозно і ясно

Погода в Україні буде без істотних опадів на більшій частині території, на дорогах місцями ожеледиця.

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Погода в Україні в неділю, 14 січня, буде хмарною з проясненнями. Однак без істотних опадів на більшій частині території.

Незважаючи на це, вдень буде до 6 градусів морозу, а на дорогах країни місцями ожеледиця. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Снігу не буде, тільки на крайньому півдні посніжить і замете – Крим, Приазов'я", – зазначає синоптик Наталка Діденко.

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Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12 градусів морозу, вдень до 6 градусів морозу, на Закарпатті та в Криму вдень до 3 градусів тепла.

Прогноз погоди на неділю, 14 січня, в містах України:

Ужгород – 0...+2

Львів – -2...-4

Івано-Франківськ – -2...-4

Тернопіль – -2...-4

Чернівці – -2...-4

Хмельницький – -2...-4

Луцьк – -2...-4

Рівне – -2...-4

Житомир – -2...-4

Вінниця – -2...-4

Одеса – -1...-3

Миколаїв – -1...-3

Херсон – -1...-3

Сімферополь – -3...-5

Кропивницький – -2...-4

Черкаси – -2...-4

Чернігів – -2...-4

Суми – -3...-5

Полтава – -3...-5

Дніпро – -3...-5

Запоріжжя – -2...-4

Донецьк – -3...-5

Луганськ – -3...-5

Харків – -3...-5

Київ – -3...-5