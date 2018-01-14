Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

Температура повітря вдень становитиме 3-5 градусів морозу.

Сьогодні у столиці без істотних опадів / УНІАН

У Київській міській державній адміністрації попереджають, що сьогодні, 14 січня, у столиці на дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

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За прогнозом синоптиків, сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме 3-5 градусів морозу.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 14 січня буде морозно і ясно.