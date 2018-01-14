Рятувальники попередили про лавинну небезпеку в Карпатах

13:36, 14 січня 2018
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14-15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходу лавини у горах Івано-Франківської області.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

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«У зв’язку зі снігопадами 14-15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській та Івано-Франківській областях зійшли снігові лавини.

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