Рятувальники попередили про лавинну небезпеку в Карпатах

14-15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека.

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходу лавини у горах Івано-Франківської області.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

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«У зв’язку зі снігопадами 14-15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській та Івано-Франківській областях зійшли снігові лавини.