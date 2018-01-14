15 січня в Україні буде хмарно і ожеледь
Вдень по всій Україні в основному 2-7° морозу, на Закарпатті температура буде коливатися близько нуля.
По всій території України 15 січня буде хмарно. Невеликі опади прогнозують практично у всіх регіонах України. На дорогах місцями ожеледиця.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Вночі середня температура повітря опуститься до 9-14°, на півдні місцями 3-6° морозу. Вдень по всій Україні в основному 2-7° морозу, на Закарпатті температура буде коливатися близько нуля.
Киян попереджають про ожеледицю на дорогах
Прогноз погоди на понеділок, 15 січня, в містах України:
Ужгород – 1- ... + 1
Львів – -3 ... -5
Івано-Франківськ – -3 ... -5
Тернопіль – -3 ... -5
Чернівці – -3 ... -5
Хмельницький – -3 ... -5
Луцьк – -3 ... -5
Рівне – -4 ... -6
Житомир – -3 ... -5
Вінниця – -3 ... -5
Одеса – -3 ... -5
Миколаїв – -4 ... -6
Херсон – -4 ... -6
Сімферополь – -4 ... -6
Кропивницький – -3 ... -5
Черкаси – -3 ... -5
Чернігів – -3 ... -5
Суми – -4 ... -6
Полтава – -3 ... -5
Дніпро – -4 ... -6
Запоріжжя – -3 ... -5
Донецьк – -3 ... -5
Луганськ – -3 ... -5
Харків – -4 ... -6
Київ – -4 ... -6
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°