15 січня в Україні буде хмарно і ожеледь

Вдень по всій Україні в основному 2-7° морозу, на Закарпатті температура буде коливатися близько нуля.

Прогноз погоди на 15 січня в Україні / фото УНІАН

По всій території України 15 січня буде хмарно. Невеликі опади прогнозують практично у всіх регіонах України. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі середня температура повітря опуститься до 9-14°, на півдні місцями 3-6° морозу. Вдень по всій Україні в основному 2-7° морозу, на Закарпатті температура буде коливатися близько нуля.

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Прогноз погоди на понеділок, 15 січня, в містах України:

Ужгород – 1- ... + 1

Львів – -3 ... -5

Івано-Франківськ – -3 ... -5

Тернопіль – -3 ... -5

Чернівці – -3 ... -5

Хмельницький – -3 ... -5

Луцьк – -3 ... -5

Рівне – -4 ... -6

Житомир – -3 ... -5

Вінниця – -3 ... -5

Одеса – -3 ... -5

Миколаїв – -4 ... -6

Херсон – -4 ... -6

Сімферополь – -4 ... -6

Кропивницький – -3 ... -5

Черкаси – -3 ... -5

Чернігів – -3 ... -5

Суми – -4 ... -6

Полтава – -3 ... -5

Дніпро – -4 ... -6

Запоріжжя – -3 ... -5

Донецьк – -3 ... -5

Луганськ – -3 ... -5

Харків – -4 ... -6

Київ – -4 ... -6