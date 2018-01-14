Потужний землетрус сколихнув Південну Америку: є загиблі та чимало поранених (відео)
Епіцентр землетрусу залягав на глибині 36 кілометрів та на 43 кілометра від міста Акарі у Перу.
На узбережжі Тихого океану поблизу берегів Чилі та Перу 14 січня стався потужний землетрус магнітудою в 7,3 бала.
Як ідеться в сюжеті ТСН, жертвами землетрусу стали 2 людей: 55-річний чоловік помер, коли на нього впали уламки скелі. Іще одна людина загинула під завалами власного будинку. Місцеві рятувальники також повідомляють про 17 зниклих безвісти та десятки потерпілих.
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У Перу та сусідньому Чилі оголосили про небезпеку цунамі.
Епіцентр землетрусу залягав на глибині 36 кілометрів та на 43 кілометра від міста Акарі у Перу.
Чимало будівель було пошкоджено. Також пошкоджені і автомобільні дороги.
Загрози цунамі внаслідок землетрусу немає.
Катаклізм стався у переддень візиту Папи Римського Франциска, який перебуватиме у Чилі та Перу 15-21 січня.
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