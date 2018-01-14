Саме море поки не замерзло, однак, наприклад, на набережній «Ланжерона» гігантськими бурульками покрився місцевий арт-об’єкт «Дім Сонця».

Узбережжя Одеси покрилося бурульками-гігантами / фото Politeka

Користувачі соціальних мереж діляться дивовижними фотографіями з узберіжжя Чорного моря – в Одесі через різкий температурний стрибок почала замерзати морська вода.

Як пише politeka.net, саме море поки не замерзло, однак, наприклад, на набережній «Ланжерона» гігантськими бурульками покрився місцевий арт-об’єкт «Дім Сонця».

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що в понеділок, 15 січня снігом засипле весь схід країни – Харківську, Луганську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку області. Випаде сніг і в Полтавській, Миколаївській, Херсонській областях, в Криму.

Публикация от Vitaliy Milevich (@medvedsanders) Янв 14, 2018 at 12:54 PST

При цьому температура повітря відчутно не знизиться – на сході і в центрі України вдень від 2 до 4 градусів морозу, на заході – від 1 до 3 градусів нижче нуля.