Узбережжя Одеси покрилося бурульками-гігантами (фото)

21:50, 14 січня 2018
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Саме море поки не замерзло, однак, наприклад, на набережній «Ланжерона» гігантськими бурульками покрився місцевий арт-об’єкт «Дім Сонця».

Узбережжя Одеси покрилося бурульками-гігантами / фото Politeka
Узбережжя Одеси покрилося бурульками-гігантами / фото Politeka

Користувачі соціальних мереж діляться дивовижними фотографіями з узберіжжя Чорного моря – в Одесі через різкий температурний стрибок почала замерзати морська вода.

Як пише politeka.net, саме море поки не замерзло, однак, наприклад, на набережній «Ланжерона» гігантськими бурульками покрився місцевий арт-об’єкт «Дім Сонця».

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що в понеділок, 15 січня снігом засипле весь схід країни – Харківську, Луганську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку області. Випаде сніг і в Полтавській, Миколаївській, Херсонській областях, в Криму.

При цьому температура повітря відчутно не знизиться – на сході і в центрі України вдень від 2 до 4 градусів морозу, на заході – від 1 до 3 градусів нижче нуля.

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