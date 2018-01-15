Температурні "гойдалки": на зміну морозам до України прийде потепління
Із 17 січня прогнозується більше снігу, очікується сильний вітер, проте потеплішає.
В Україні протягом 15-16 січня очікуються морози, проте вже 17 числа прийде потепління. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.
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"З 17-го січня температура поповзе вгору, відчутно потепліє, але побільшає снігу, мокрого снігу та сильного вітру. Словом, тиждень буде строкатим, нестійким", - прогнозує вона.
Попередньо, за словами Діденко, Водохреще, 19 січня, буде теплим, але вологим та вітряним.
"У Києві поки морозно, з 17 січня у столиці потепліє", - додала Діденко.
Раніше синоптики прогнозували, що в нинішньому році, крім різких річних коливань погоди, очікуються сильні, але недовгі морози у січні та лютому.
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